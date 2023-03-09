Главный тренер «Тоттенхэма» Конте признал, что может быть уволен до завершения сезона

Сегодня, 13:31
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что может быть уволен еще до завершения сезона. Соглашение специалиста рассчитано до лета 2023 года.
Ранее «шпоры» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Милану» (0:1, 0:0).
«У меня контракт с «Тоттенхэмом», по окончании сезона мы решим с клубом, что будет дальше. Меня могут уволить еще до окончания сезона», — цитирует итальянца The Guardian.
Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. В турнирной таблице АПЛ клуб занимает 4-е место.