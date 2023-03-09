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Сегодня, 13:31

Главный тренер «Тоттенхэма» Конте признал, что может быть уволен до завершения сезона

Виктория Кравченко
Антонио Конте.
Фото Reuters
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что может быть уволен еще до завершения сезона. Соглашение специалиста рассчитано до лета 2023 года.

Ранее «шпоры» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Милану» (0:1, 0:0).

«У меня контракт с «Тоттенхэмом», по окончании сезона мы решим с клубом, что будет дальше. Меня могут уволить еще до окончания сезона», — цитирует итальянца The Guardian.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. В турнирной таблице АПЛ клуб занимает 4-е место.

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
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