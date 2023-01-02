Конте рассказал, что нужно «Тоттенхэму» для борьбы за титулы

Сегодня, 07:57
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что нужно его команде для того, чтобы бороться за титулы.
«Чтобы претендовать на титулы, чтобы стать командой, которая готова бороться за что-то серьезное, нужен серьезный фундамент, а это значит — 14-15 футболистов основы и молодые ребята, которых нужно развивать. Каждый сезон нужно добавлять по 2 новичка, и эти новички должны стоить от 50 до 70 миллионов фунтов. Это значит, что нужно покупать важных футболистов, которые готовы поднять уровень команды. Это длительный процесс», — приводит Sky Sports слова Конте.
Ранее Конте заявил, что «Тоттенхэму» будет сложно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23.