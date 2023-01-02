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Сегодня, 07:57

Конте рассказал, что нужно «Тоттенхэму» для борьбы за титулы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что нужно его команде для того, чтобы бороться за титулы.

«Чтобы претендовать на титулы, чтобы стать командой, которая готова бороться за что-то серьезное, нужен серьезный фундамент, а это значит — 14-15 футболистов основы и молодые ребята, которых нужно развивать. Каждый сезон нужно добавлять по 2 новичка, и эти новички должны стоить от 50 до 70 миллионов фунтов. Это значит, что нужно покупать важных футболистов, которые готовы поднять уровень команды. Это длительный процесс», — приводит Sky Sports слова Конте.

Ранее Конте заявил, что «Тоттенхэму» будет сложно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона-2022/23.

Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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