Главный тренер «Тоттенхэма» Конте: «Я смогу научить играть в футбол многих людей»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, как формирует стартовый состав на матчи.

«Я не дурак, я не хочу проигрывать. Я стараюсь ставить лучший состав, выбирать лучших игроков. Я главный тренер и должен принять правильное решение для «Тоттенхэма». Если я решил не выбирать игрока, то, возможно, он просто не готов. В Англии команды часто пропускают по 6 или 7 голов. Такого никогда не было в моей карьере. Я не люблю играть в открытую, пропуская много мячей. Я думаю, что смогу научить играть в футбол многих людей», — цитирует Tuttosport Конте.

«Тоттенхэм» после восьми игр располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 17 очками. Лидирует «Арсенал», набравший 21 очко.

В следующем туре «шпоры» сыграют против «Брайтона» 8 октября.