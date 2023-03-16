Конте: «Не считаю, что руководство «Тоттенхэма» думает о моем увольнении»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о своем будущем в английском клубе.

«Вы спросили меня о будущем, и я сказал вам, что вы не знаете, что произойдет, потому что, возможно, клуб может меня уволить, — цитирует Sky Sports Конте. — Это была провокация. Я повторяю, я не считаю, что клуб думает об этом. Руководство каждый день видит, что я и мои сотрудники делаем для «Тоттенхэма». Я думаю, что нет ни одного клуба, который может обещать тренеру, что он останется до конца сезона. Вы знаете, футбол действительно непредсказуем. Если вы продолжаете спрашивать, подпишу ли я новый контракт, это означает, что, возможно, клуб ценит ту работу, которую мы делаем эти полтора года».

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. Контракт 53-летнего итальянца рассчитан до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на сезон.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 27 матчах.