Мойес: «Если бы вы дали мне 1 очко через 20 минут, я бы пожал вам руку и ушел»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий по итогам матча 23-го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:1).

«Если бы вы дали мне 1 очко через 20 минут, я бы пожал вам руку и ушел. Мы плохо начали, в соперник был хорош. Мы допустили несколько серьезных ошибок в обороне.

Ничья действительно важна, но нам всегда этого мало. Мы отыгрались, и во втором тайме мы были намного лучше, но в первом тайме нас очевидно переиграли.

Я надеялся, что это будет наш день. Пока мы забираем это очки, и сейчас это немного улучшает наше положение», — приводит слова тренера BBC.

«Челси» сыграл вничью третий раз подряд и занимает девятое место (31 очко) в турнирной таблице, «Вест Хэм» (20 очков) идет на 15-й позиции.