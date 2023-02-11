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Мойес: «Если бы вы дали мне 1 очко через 20 минут, я бы пожал вам руку и ушел»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал комментарий по итогам матча 23-го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:1).

«Если бы вы дали мне 1 очко через 20 минут, я бы пожал вам руку и ушел. Мы плохо начали, в соперник был хорош. Мы допустили несколько серьезных ошибок в обороне.

Ничья действительно важна, но нам всегда этого мало. Мы отыгрались, и во втором тайме мы были намного лучше, но в первом тайме нас очевидно переиграли.

Я надеялся, что это будет наш день. Пока мы забираем это очки, и сейчас это немного улучшает наше положение», — приводит слова тренера BBC.

«Челси» сыграл вничью третий раз подряд и занимает девятое место (31 очко) в турнирной таблице, «Вест Хэм» (20 очков) идет на 15-й позиции.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
Дэвид Мойес
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