Мойес об уходе Райса: «Это грустно, но нужно сказать ему спасибо за все, что он сделал для «Вест Хэма»

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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал уход полузащитника Деклана Райса.
Ранее «молотобойца» подтвердили уход 24-летнего англичанина за рекордную сумму для английского футбола.
«Я хотел бы лично поблагодарить Деклана за все, что он сделал для «Вест Хэма». Грустно говорить «до свидания» тому, кто был с нами так долго, но нужно идти дальше.
«Вест Хэм» большой клуб и история показывает, что нет игрока, который больше, чем клуб. Мы сфокусированы на том, чтобы увеличить наш успех, заложенный в прошлом сезоне. А также на том, чтобы продолжать развивать молодых талантов", — цитирует Мойеса пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что «Арсенал» договорился о трансфере 24-летнего англичанина за 105 миллионов фунтов стерлингов.
Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.