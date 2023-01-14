Мойес: «Мы не паникуем, но мы обеспокоены»

Сегодня, 20:52
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (0:1).
«Сегодня мы сделали достаточно, чтобы гарантировать себе три очка. Cегодня.
Мы проигрываем, пропустив гол из-за контратаки после нашего же углового, что просто нелепо. Было очень обидно, потому что у нас было больше шансов забить, чем у них. У нас были отличные возможности получить что-то с сегодняшнего дня. Я думал, что мы чего-то заслужили.
Мы не паникуем, но мы обеспокоены. Я обеспокоен, я хочу, чтобы мы выиграли и забили. Это было не разочаровывающее выступление, но мы просто не смогли найти способ добиться результата. Продолжаем бороться, чтобы добиться результатов, и я уверен, что мы это сделаем», — цитирует тренера BBC.
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