Эшпириту Санту после поражения от «Брентфорда»: «Мы — те люди, которые должны сплотить болельщиков»

Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение от «Брентфорда» (0:2) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии.

«Недостаточно хорошо. Плохо. «Брентфорд» честно выиграл матч, они были лучшей командой. Я думаю, мы все обеспокоены. Вы можете видеть, что наши болельщики обеспокоены. Беспокойство переходит в тревогу, в молчание. Эта тревога передается игрокам. У нас проблема. Это понятно. Мы сами должны измениться.

Фанаты должны видеть что-то, что им нравится, и они могут поддержать нас и придать нам энергии. Я полностью это понимаю, и я уважаю это. Это зависит от нас, мы должны это изменить. Мы — те люди, которые должны сплотить болельщиков», — цитирует португальского тренера BBC.

«Вест Хэм» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах в АПЛ. Он занимает 19-е место в таблице (восемь матчей, четыре очка).