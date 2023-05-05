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Сегодня, 17:25

Мойес: «Тен Хаг приближает «МЮ» к тому, чего они хотят добиться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в 35-м туре АПЛ высказался о работе Эрика тен Хага с манкунианцами.

«Манчестер Юнайтед» – действительно хорошая команда с потрясающими игроками. Несколько недель назад нам пришлось играть с «Арсеналом» – одной из лучших команд, а в воскресенье нам предстоит сыграть с другой.

Тен Хагу нужно отдать должное за его работу. Похоже, что он приближает «Манчестер Юнайтед» к тому, чего они хотят добиться», – сказал Мойес на пресс-конференции.

Матч между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в Лондоне 7 мая. Начало встречи – в 21.00 (мск).

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Дэвид Мойес
Эрик тен Хаг
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