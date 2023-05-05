Мойес: «Тен Хаг приближает «МЮ» к тому, чего они хотят добиться»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в 35-м туре АПЛ высказался о работе Эрика тен Хага с манкунианцами.

«Манчестер Юнайтед» – действительно хорошая команда с потрясающими игроками. Несколько недель назад нам пришлось играть с «Арсеналом» – одной из лучших команд, а в воскресенье нам предстоит сыграть с другой.

Тен Хагу нужно отдать должное за его работу. Похоже, что он приближает «Манчестер Юнайтед» к тому, чего они хотят добиться», – сказал Мойес на пресс-конференции.

Матч между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в Лондоне 7 мая. Начало встречи – в 21.00 (мск).