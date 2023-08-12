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Сегодня, 10:34

Главный тренер «Вест Хэма» Мойес: «Рады, что подписали контракт с Эдсоном Альваресом»

Мария Гусева
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о новичке клуба — полузащитнике Эдсоне Альваресе.

«Мы очень рады, что подписали контракт с Эдсоном Альваресом, — цитирует пресс-служба клуба Мойеса. — Этим летом мы очень усердно работали на трансферном рынке. Всегда хорошо, когда получается подписать сильного игрока. Надеюсь, мы сможем привлечь еще несколько футболистов. Эдсон не сыграет в субботу с «Борнмутом», так как он не тренировался после Золотого кубка КОНКАКАФ».

Соглашение с Альвареса рассчитано до лета 2028 года. 25-летний мексиканец будет выступать под 19-м номером.

Матч «Борнмут» — «Вест Хэм» пройдет сегодня, 12 августа. Начало встречи — 17.00 мск.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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