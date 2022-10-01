Главный тренер «Вест Хэма» Мойес — о матче против «Вулверхэмптона»: «Мы в хорошем настроении, готовы к «волкам»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

«Мы очень много работали, чтобы попытаться улучшить «Вест Хэм». С нетерпением ждем возвращения на Лондонский стадион. Мы пропустили игру с «Ньюкаслом». Так что да, я думаю, что мы готовы к «волкам». Мы в хорошем настроении. Да и игроки в хорошей форме, мы готовы к работе», — цитирует пресс-служба клуба Мойеса.

Матч «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» пройдет 1 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.