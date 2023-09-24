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Моейс — о матче с «Ливерпулем: «Вест Хэм» находился под давлением, но из игры можно извлечь позитивные моменты»

Алина Савинова
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что остался доволен игрой команды в матче 6-го тура АПЛ с «Ливерпулем», несмотря на поражение (3:1).

«Мы проделали довольно хорошую работу в первом тайме. Мы постоянно находились под давлением, но из игры можно извлечь много позитивных моментов. Я больше разочарован вторым и третьим пропущенными мячами. Возможно, больше третьим, потому что, несмотря на счет 2:1, мы все еще были в игре. На самом деле я думаю, что мы сегодня сыграли довольно хорошо. Но, уходя отсюда, я слишком часто говорю одно и то же, так что мне немного надоело это повторять. Если вы приезжаете сюда, у вас может быть только три шанса, в то время как у «Ливерпуля» их будет десять. Остается надеяться, что девятью из них они не воспользуются должным образом, а мы, в свою очередь, в двух из трех моментов покажем результат», — сказал Моейс.

«Вест Хэм» с 10 очками расположился на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. 30 сентября команда Мойеса на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/moyes-west-ham-liverpool-fc-premier-league-2023-b1109108.html
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Дэвид Мойес
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