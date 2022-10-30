Мойес: «Вся команда сегодня играла действительно хорошо»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что его команда достойно играла против «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура АПЛ (0:1).

«Игроки проделали отличную работу, и мы не ушли ни с чем. Не думаю, что мы могли бы сделать намного больше. Возможно, мы могли бы сыграть лучше в течение какого-то периода в первом тайме. Мы слишком много отдавали мяч, но тем не менее вся команда сегодня играла действительно хорошо. Игроки продолжали давить, продолжали пытаться забить. Особенно во втором тайме мне показалось, что у нас было больше шансов забить гол», — приводит Manchester Evening News слова Мойеса.

«Вест Хэм» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «МЮ», набрав 23 очка, расположился на 5-м месте.