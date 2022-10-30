Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

30 октября, 22:59

Мойес: «Вся команда сегодня играла действительно хорошо»

Алина Савинова
Telegram Новости

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что его команда достойно играла против «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура АПЛ (0:1).

«Игроки проделали отличную работу, и мы не ушли ни с чем. Не думаю, что мы могли бы сделать намного больше. Возможно, мы могли бы сыграть лучше в течение какого-то периода в первом тайме. Мы слишком много отдавали мяч, но тем не менее вся команда сегодня играла действительно хорошо. Игроки продолжали давить, продолжали пытаться забить. Особенно во втором тайме мне показалось, что у нас было больше шансов забить гол», — приводит Manchester Evening News слова Мойеса.

«Вест Хэм» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «МЮ», набрав 23 очка, расположился на 5-м месте.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/david-moyes-manchester-united-highlights-25392472
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Дэвид Мойес
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Игровая ночь в НХЛ: Кучеров разошелся и принес победу своей команде, а Капризов отметил юбилей
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тухель: «Некоторые клубы звонят моему менеджеру, но мы договорились, что он не будет беспокоить меня»

Криштиану Роналду — о победе над «Вест Хэмом»: «Важные три очка»