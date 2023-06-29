Главный тренер «Вест Хэма» заинтересован в покупке Нуну Тавареша

«Вест Хэм» планирует этим летом купить защитника «Арсенала» Нуну Тавареша, сообщает iNews.

По данным источника, клуб намерен приобрести футболиста за 9 миллионов евро, которые хочет выручить после продажи Деклана Райса. Трансферная стоимость игрока — 18 миллионов евро.

В покупке Тавареша заинтересован лично главный тренер «Вест Хэма» Аарон Крессуэлл.

Прошлый сезон Тавареш провел в «Марселе» на правах аренды. В лиги 1 сезона-2022/23 он сыграл 31 матч, забил шесть голов и не отдал ни одной результативной передачи.