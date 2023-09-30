Главный тренер «Вулверхэмптона» О'Нил: «Победа над «Сити» — это огромный успех для нас»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в 7-м туре чемпионата Англии.

«Я, конечно, доволен. Сезон начался для нас не лучшим образом. Нам нужно было найти способ быть надежными и иметь достаточно атакующих игроков, которые могли бы вести нас вперед. Мы очень хорошо подготовились к игре с «Сити». Ребята выполнили наш план блестяще. Победа над лучшей командой в мире, а возможно, и в истории, — это огромный успех для нас», — приводит слова О'Нила ВВС.

«Вулверхэмптон» прервал серию из трех матчей без побед и занимае 13-е место в турнирной таблице АПЛ (7 очков). Команда нанесла «Манчестер Сити» первое поражение в текущем сезоне чемпионата страны.