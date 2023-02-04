Главный тренер «Вулверхэмптона» Лопетеги: «Невозможно объяснить все, что происходит в футболе, но мы заслужили победить»

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Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги остался доволен игрой команды в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:0).
«Конечно, мы довольны. Мы достигли своей цели — набрать три очка. Это было важно для нас.
Мы играли против очень хорошей команды. Но смогли взять под контроль мяч и действовать с позиции силы.
Это футбол. Невозможно объяснить все, что происходит в футболе, но мы заслужили победить. Мы это сделали.
Я хочу выделить команду в целом. Мы играли очень хорошо, и мы старались соответствовать «Ливерпулю». Сегодня мы счастливы», — приводит слова тренера BBC.
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