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3 января, 22:44

Главный тренер «Жироны» Мичел может возглавить «Ньюкасл»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ньюкасл» заинтересован в приглашении главного тренера «Жироны» Мичела, сообщает Marca.

По информации источника, английский клуб серьезно рассматривает вариант с приглашением 48-летнего испанца, под руководством которого «Жирона» занимает второе место в испанской ла лиге.

«Ньюкасл» с ноября 2021 года возглавляет Эдди Хау. В последних матчах «сороки» потерпели четыре поражения подряд во всех турнирах. С 29 очками «Ньюкасл» идет на девятом месте в АПЛ после 20 туров.

Кроме того, «Ньюкасл» занял последнее место в группе F в Лиге чемпионов, вылетев из еврокубков.

Футбол
ФК Жирона
ФК Ньюкасл Юнайтед
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