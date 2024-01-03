Главный тренер «Жироны» Мичел может возглавить «Ньюкасл»

«Ньюкасл» заинтересован в приглашении главного тренера «Жироны» Мичела, сообщает Marca.

По информации источника, английский клуб серьезно рассматривает вариант с приглашением 48-летнего испанца, под руководством которого «Жирона» занимает второе место в испанской ла лиге.

«Ньюкасл» с ноября 2021 года возглавляет Эдди Хау. В последних матчах «сороки» потерпели четыре поражения подряд во всех турнирах. С 29 очками «Ньюкасл» идет на девятом месте в АПЛ после 20 туров.

Кроме того, «Ньюкасл» занял последнее место в группе F в Лиге чемпионов, вылетев из еврокубков.