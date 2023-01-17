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Сегодня, 17:45

Глеб не назвал сюрпризом лидерство «Арсенала» в чемпионате Англии

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Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб не ожидал, что у лондонского клуба будет такой отрыв в турнирной таблице АПЛ.

«Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии с 47 очками после 18 туров. На второй строчке — «Манчестер Сити» с 39 баллами.

«Не ожидал, что будет вот такой отрыв, уверенно они идут первыми, доминируют практически в каждой игре. Не сказал бы, что это сюрприз, но здесь большая заслуга руководства команды, что доверили тренеру. И заслуга Артеты, он создал классную команду. Артета начал создавать команду не сегодня, ребята уже бились в предыдущих сезонах, набрались опыта и вот сейчас идеально совпало. Я уверен, что они смогут держаться до конца сезона, но как будет, трудно предсказать, потому что английский футбол — непредсказуемый.

Следующий матч против «МЮ» — если выиграют отрыв будет расти, матч за шесть очков будет", — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

Глеб выступал за «Арсенал» с 2005-го по 2008 год. На его счету 130 матчей за английскую команду, 10 голов и 20 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/gleb-liderstvo-arsenala-v-apl-ne-syurpriz-no-bolshaya-zasluga-rukovodstva-kluba-i-artety-220580/
Александр Глеб
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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