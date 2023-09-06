Глеб ответил, кто из партнеров его больше всего удивил во время футбольной карьеры

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб объяснил, почему швейцарский защитник Филипп Сендерос в свое время произвел на него впечатление.

«Кто меня больше всего удивил не футбольными способностями? Знаете, много удивительных партнеров было. У каждого было хобби, занятие. Некоторые много читали, кто-то в компьютерных программах разбирался. Больше всех меня удивил, наверное, Сендерос. Он знал пять языков в своем молодом возрасте. Для меня это было удивительно и неожиданно. Он общался со всеми и моментально переключался на другой язык», — цитирует Глеба Legalbet.

Белорусский футболист выступал вместе с Сендеросом в лондонском «Арсенале» с 2005 по 2008 год.

Швейцарец за свою футбольную карьеру также играл в «Милане», «Фулхэме», «Валенсии», «Астон Вилле» и других командах. Кроме этого, он принимал участие в чемпионате мира 2006, 2010 и 2014 годов и Евро-2008.