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Сегодня, 17:44

Глен Джонсон объяснил желание Тухеля забрать Маунта из «Челси» в «Баварию»

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Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон поддержал возможный переход футболиста «синих» Мейсона Маунта в «Баварию».

«На самом деле я думаю, что Маунт был бы великолепен в «Баварии», и вы можете понять, почему Тухель хочет забрать его. Именно он заставил его показать свой лучший футбол. Маунт был в центре всего хорошего, что было у клуба при Тухеле.
Я думаю, что он более чем хорош, чтобы играть на таком уровне, он мне очень нравится. На данный момент «Челси» должен просить не больше 70 миллионов фунтов стерлингов, потому что он уже не совсем тот Мэйсон Маунт, котрого мы знаем», — приводит слова Джонсона DAZN.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника сборной Англии в 65 миллионов евро. Маунт является воспитанником «Челси», его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе к английскому игроку со стороны «Ливерпуля».

Мейсон Маунт
ФК Бавария
ФК Челси
Глен Джонсон
Томас Тухель
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