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23 ноября, 13:24

Глейзеры готовы рассматривать предложения по покупке «МЮ» от 5 миллиардов фунтов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», готова рассмотреть предложения по покупке клуба от 5 миллиардов фунтов, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что сразу после объявления о потенциальной продаже «МЮ» цена акций клуба выросла на 17 процентов, увеличив рыночную капитализацию клуба почти на 400 миллионов долларов.

Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11667/12753492/manchester-united-ownership-glazer-family-open-to-selling-the-club

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

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1.78

Ф1(-1.5)

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2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
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Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
3
3
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