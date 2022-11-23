Глейзеры готовы рассматривать предложения по покупке «МЮ» от 5 миллиардов фунтов

23 ноября, 13:24
Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», готова рассмотреть предложения по покупке клуба от 5 миллиардов фунтов, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что сразу после объявления о потенциальной продаже «МЮ» цена акций клуба выросла на 17 процентов, увеличив рыночную капитализацию клуба почти на 400 миллионов долларов.
Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.
После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования