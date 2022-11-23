Глейзеры готовы рассматривать предложения по покупке «МЮ» от 5 миллиардов фунтов

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», готова рассмотреть предложения по покупке клуба от 5 миллиардов фунтов, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что сразу после объявления о потенциальной продаже «МЮ» цена акций клуба выросла на 17 процентов, увеличив рыночную капитализацию клуба почти на 400 миллионов долларов.

Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.