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Сегодня, 11:51

Globe Soccer Awards назвал номинантов на звание лучшей команды 2024 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Реал».
Фото Reuters
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Стали известны номинанты на звание лучшей команды 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

В список включены 15 команд — 3 из АПЛ, 2 из итальянской серии А, 3 из испанской ла лиги, 3 из бундеслиги, 3 из французской лиги 1 и одна из чемпионата Португалии.

Список номинантов на звание лучшей команды 2024 года:

  1. «Арсенал»
  2. «Аталанта»
  3. «Барселона»
  4. «Байер»
  5. «Бавария»
  6. «Боруссия» Дортмунд
  7. «Брест»
  8. «Жирона»
  9. «Интер»
  10. «Ливерпуль»
  11. «Манчестер Сити»
  12. «Монако»
  13. «ПСЖ»
  14. «Реал»
  15. «Спортинг».

Действующим обладателем награды является «Манчестер Сити».. Global Soccer Awards ежегодно вручается футболистам и тренерам с 2011 года.

Ранее был опубликован список номинантов на звание лучшего игрока и тренера 2024 года.

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Алонсо, Анчелотти и Гвардиола претендуют на звание лучшего тренера года по версии Global Soccer Awards