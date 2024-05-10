Globe Soccer Awards назвал номинантов на звание лучшей команды 2024 года

Стали известны номинанты на звание лучшей команды 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

В список включены 15 команд — 3 из АПЛ, 2 из итальянской серии А, 3 из испанской ла лиги, 3 из бундеслиги, 3 из французской лиги 1 и одна из чемпионата Португалии.

Список номинантов на звание лучшей команды 2024 года:

«Арсенал» «Аталанта» «Барселона» «Байер» «Бавария» «Боруссия» Дортмунд «Брест» «Жирона» «Интер» «Ливерпуль» «Манчестер Сити» «Монако» «ПСЖ» «Реал» «Спортинг».

Действующим обладателем награды является «Манчестер Сити».. Global Soccer Awards ежегодно вручается футболистам и тренерам с 2011 года.

Ранее был опубликован список номинантов на звание лучшего игрока и тренера 2024 года.