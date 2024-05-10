Globe Soccer Awards назвал номинантов на звание лучшей команды 2024 года

Сегодня, 11:51
Стали известны номинанты на звание лучшей команды 2024 года по версии Globe Soccer Awards.
В список включены 15 команд — 3 из АПЛ, 2 из итальянской серии А, 3 из испанской ла лиги, 3 из бундеслиги, 3 из французской лиги 1 и одна из чемпионата Португалии.
Список номинантов на звание лучшей команды 2024 года:
Действующим обладателем награды является «Манчестер Сити».. Global Soccer Awards ежегодно вручается футболистам и тренерам с 2011 года.
Ранее был опубликован список номинантов на звание лучшего игрока и тренера 2024 года.