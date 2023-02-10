0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:50

Голкипер «Брентфорда» отклонил предложение клуба о новом контракте

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя отклонил предложение своего клуба о новом контракте.

«Я не думаю, что сейчас правильное время для подписания контракта. Мне был предложен новый контракт в прошлом году и затем в январе, но мы не договорились. Я бы хотел посмотреть, что случится летом, однако я счастлив в «Брентфорде».

Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Я ничего не могу сказать о том, что случится летом», — цитирует Райю Evening Standard.

После окончания этого сезона у голкипера останется только 12 месяцев по контракту.

Своей игрой за «Брентфорд» 27-летний Райя привлек внимание ряда больших клубов, включая «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

ФК Брентфорд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Челси» избавится от двух полузащитников летом

Диогу Жота возобновил тренировки с «Ливерпулем»