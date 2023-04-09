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Сегодня, 12:00

Голкипер «Брентфорда» Райя не будет подписывать новый контракт из-за желания перейти в топ-клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Брентфорда» Давид Райя рассчитывает продолжить карьеру в другой команде, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский голкипер не собирается продлевать свой контракт с «Брентфордом», который истекает летом 2024 года. Клуб потребует за него около 40 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему вратарю со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Райя выступает за «Брентфорд» с 2019 года. Ранее он защищал ворота «Блэкберна». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Брентфорд
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