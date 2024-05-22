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Сегодня, 16:04

Санчес — об уходе Почеттино: «Надеюсь, наши пути снова пересекутся»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Челси» Роберт Санчес отреагировал на уход Маурисио Почеттино с поста главного тренера клуба. Ранее стороны расторгли договор по обоюдному согласию.

«Спасибо за весь этот сезон и все советы, которые вы мне давали. Работать с вами было по-настоящему захватывающе. Надеюсь, наши пути вновь пересекутся», — написал Санчес в социальных сетях.

Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Роберт Санчес
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