Де Хеа рассказал о переговорах по новому контракту с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил уверенность, что переговоры по новому контракту закончатся успешно.

«Мы все еще разговариваем. Уверен, это закончится по-хорошему.

Я пережил очень тяжелые моменты с этим клубом. Теперь я получаю больше удовольствия. Это замечательно. У команды отличный дух, здесь отличная атмосфера. У нас хороший тренер и хорошие игроки», — цитирует Де Хеа BBC.

«Юнайтед» готов продлить сотрудничество с испанцем, только если тот согласится на значительное понижение зарплаты. Нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2023 года.

32-летний голкипер выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года.