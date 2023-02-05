Де Хеа рассказал о переговорах по новому контракту с «Манчестер Юнайтед»

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил уверенность, что переговоры по новому контракту закончатся успешно.
«Мы все еще разговариваем. Уверен, это закончится по-хорошему.
Я пережил очень тяжелые моменты с этим клубом. Теперь я получаю больше удовольствия. Это замечательно. У команды отличный дух, здесь отличная атмосфера. У нас хороший тренер и хорошие игроки», — цитирует Де Хеа BBC.
«Юнайтед» готов продлить сотрудничество с испанцем, только если тот согласится на значительное понижение зарплаты. Нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2023 года.
32-летний голкипер выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования