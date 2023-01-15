Голкипер «Тоттенхэма» Льорис стал автором автогола в матче против «Арсенала»

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Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис стал автором автогола в матче 20-го тура АПЛ против «Арсенала». Именно после его неудачной игры «канониры» повели в счете — 1:0.
36-летний Льорис впервые забил в свои ворота в составе «Тоттенхэма», информирует Opta.
Игра против «Арсенала» стала для француза 354-й в составе «шпор» в АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования