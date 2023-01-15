Голкипер «Тоттенхэма» Льорис стал автором автогола в матче против «Арсенала»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис стал автором автогола в матче 20-го тура АПЛ против «Арсенала». Именно после его неудачной игры «канониры» повели в счете — 1:0.

36-летний Льорис впервые забил в свои ворота в составе «Тоттенхэма», информирует Opta.

Игра против «Арсенала» стала для француза 354-й в составе «шпор» в АПЛ.