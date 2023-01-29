Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал о целях валлийского клуба «Рексем», совладельцем которого он является.

Клуб выступает в пятом дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

«В этом году мы продали 24 тысячи футболок, — цитирует Рейнольдса Daily Mail. — Очень много [футболок] были заказаны из Северной Америки и Канады. Это было потрясающе. Прием за границей был самой неожиданной вещью. Больше всего меня радует поддержка вне клуба, Рексем стал туристическим направлением.

Наш план состоит в том, чтобы попасть в АПЛ. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Это цель».

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Рексем» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» — 3:3.