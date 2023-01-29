Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:04

Актер Рейнольдс о «Рексеме»: «Наша цель — попасть в АПЛ»

Голливудский актер Рейнольдс рассказал о целях своего клуба «Рексем» из 5-го дивизиона Англии
Руслан Минаев
Райан Рейнольдс.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал о целях валлийского клуба «Рексем», совладельцем которого он является.

Клуб выступает в пятом дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

«В этом году мы продали 24 тысячи футболок, — цитирует Рейнольдса Daily Mail. — Очень много [футболок] были заказаны из Северной Америки и Канады. Это было потрясающе. Прием за границей был самой неожиданной вещью. Больше всего меня радует поддержка вне клуба, Рексем стал туристическим направлением.

Наш план состоит в том, чтобы попасть в АПЛ. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Это цель».

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Рексем» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» — 3:3.

0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Рексхэм» в добавленное время упустил победу в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед»