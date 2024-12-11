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Сегодня, 22:05

Гомес признался, что летом собирался покинуть «Ливерпуль»

Алина Савинова
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Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес рассказал, что летом был очень близок к тому, чтобы покинуть команду и перейти в «Ньюкасл».

«Да, это действительно могло произойти. Но я всегда был сосредоточен на клубе. Я знаю, как мне повезло быть здесь. Следующим летом исполнится 10 лет с момента моего прихода в «Ливерпуль». Это лучший клуб в мире, на мой взгляд. После несостоявшегося трансфера я быстро адаптировался и вернулся в прежнее русло событий. Я предпочитаю сосредотачиваться на настоящем», — приводит Goal слова Гомеса.

Гомес выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Всего за команду 27-летний футболист провел 235 матчей, в которых отметился 9 результативными передачами.

Источник: Goal
Футбол
ФК Ливерпуль
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