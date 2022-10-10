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Сегодня, 16:52

Google ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о покупке прав на название стадиона английской команды

«Тоттенхэм» может продать Google права на название своего стадиона. Об этом сообщает The Athletic.

По словам источника, переговоры с командой значительно продвинулись, однако сделка еще не завершена. Отмечается, что сделка является привлекательной для Google еще и потому, что английский стадион является первым специально построенным стадионом НФЛ за пределами США.

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» был открыт в 2019 году и вмещает 62850 человек. Строительство нового стадиона обошлось примерно в один миллиард фунтов.

Google имеет ряд партнерских соглашений со спортивными организациями: НБА и МЛБ в США, а также с командой «Формулы-1» «Макларен».

Источник: https://theathletic.com/3670414/2022/10/10/tottenham-google-real-madrid-gakpo/?source=twitteruk
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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