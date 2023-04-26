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Гордон Стракан: «Я не думаю, что Антони так же хорош, как Роналду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гордон Стракан сравнил нападающего команды Антони с Криштиану Роналду.

«Антони чем-то напоминает мне Роналду. Он, похоже, считает себя таковым, но я не думаю, что он так же хорош, как Криштиану. Когда Роналду только пришел, в команде были люди, которые говорили ему правду: «Извините, мы не хотим, чтобы вы танцевали, когда можно было бы забить раньше! Используй свою способность попадать в хорошие зоны и создавать что-то. Мы здесь не для того, чтобы смотреть на тебя».

Я думаю, что в тот момент Роналду принял на веру то, что говорил сэр Алекс Фергюсон, что говорили Рой Кин и Пол Скоулз. Он понял, чего они от него хотят, и стал тем игроком, который бывает раз в жизни.

Я не думаю, что Антони сможет приблизиться к тому, чего достиг Роналду, но я думаю, что он должен спросить себя: «Я делаю это для себя или для команды?» Если ты действительно делаешь это для команды, тогда хорошо. Если ты делаешь это для себя, тогда прекращай. Последние пару недель мы видели от Антони волшебные вещи, но иногда, когда жизнь не очень хороша, нужно быть хорошим товарищем по команде", — приводит слова Стракана Goal.

23-летний Антони в текущем сезоне сыграл за «МЮ» 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Goal
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Гордон Стракан
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