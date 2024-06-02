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2 июня, 23:55

Грэм Поттер может снова возглавить «Брайтон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Брайтона» Грэм Поттер может снова возглавить команду в ближайшее время, сообщает The Athletic.

По информации источника, в клубе серьезно рассматривают возможность возвращения 49-летнего англичанина.

18 мая «чайки» объявили об уходе с поста главного тренера команды Роберто Де Дзерби. Под его руководством команда заняла 11-е место в АПЛ в завершившемся сезоне.

Поттер тренировал «Брайтон» с 2019 по 2022 годы, после чего был назначен в «Челси», где проработал до апреля прошлого года. С того момента он является безработным.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Грэм Поттер
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