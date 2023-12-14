Грэм Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Британский тренер Грэм Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает talkSPORT.

По данным источника, вариант с приглашением 48-летнего специалиста станет одним из основных в случае увольнения Эрика тен Хага.

Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022 по 2 апреля 2023 года. Под его руководством команда одержала 12 побед и 8 раз сыграла вничью в 31 матче.

«Манчестер Юнайтед» завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте в таблице. Кроме того, «красные дьяволы» установили клубный антирекорд по очкам в турнире. В чемпионате Англии команда занимает шестое место, набрав 27 очков за 16 матчей.