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Сегодня, 19:48

Поттер: «У Гвардиолы ушел год, прежде чем он что-нибудь выиграл»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер напомнил, что Хосеп Гвардиола ничего не выиграл в своем первом сезоне в роли главного тренера «Манчестер Сити».

«Наши владельцы являются миллиардерами, поэтому они довольно умны. Точно умнее меня. Они понимают направление, в котором мы хотим двигаться.

Я здесь только четыре месяца, из которых пять-шесть недель были потеряны из-за сборных. У Гвардиолы ушел год, прежде чем он что-нибудь выиграл», — цитирует Поттера The Guardian.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Также сегодня, 8 января, команда сыграет с «Манчестер Сити» в третьем раунде Кубка Англии.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Грэм Поттер
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