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Поттер: «У «Вест Хэма» блестящая академия, выпускающая хороших молодых игроков, с которыми я хочу поработать»

Алексей Михайлов
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Английский специалист Грэм Поттер ответил на вопрос о том, почему решил возглавить «Вест Хэм».

Контракт 46-летнего тренера с «молотобойцами» рассчитан на два с половиной года.

«Было много разных факторов. Это история, традиции, семейная атмосфера и невероятно преданные и страстные болельщики. У них захватывающий состав и блестящая академия, выпускающая хороших молодых игроков, с которыми я хочу познакомиться и поработать. Я был терпелив не просто так, а ждал подходящей возможности. Я просто чувствовал, что это правильный выбор для меня», — приводит слова Поттера пресс-служба «Вест Хэма».

Поттер оставался без работы с апреля 2023 года после увольнения с поста главного тренера «Челси». До этого он возглавлял «Брайтон», «Суонси» и «Эстерсунд».

Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Грэм Поттер
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