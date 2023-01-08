Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:59

Поттер — о результатах «Челси»: «Очевидно, я не все сделал правильно»

Грэм Поттер оценил игру «Челси» в этом сезоне
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о возможных трофеях команды в этом сезоне.

«Был ли с руководством разговор о возможном сезоне без трофеев? Нет. Мы стараемся становиться лучше с каждым днем. Мы работаем над тем, чтобы команда прогрессировала. Признаю, что команда играла не так, как мы бы хотели. Этому есть много причин. Не могу сидеть здесь и говорить, что я идеален. Очевидно, я не все сделал правильно», — цитирует Поттера Football London.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Также сегодня, 8 января, команда сыграет с «Манчестер Сити» в третьем раунде Кубка Англии.

ФК Челси
Грэм Поттер
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам
Олимпийский чемпион Маринин рассказал о выступлениях в минус 22 градуса
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«МЮ» и «Арсенал» поборются за Абрахама

Тен Хаг заявил, что Марсьяль не справляется с нагрузками в «МЮ»