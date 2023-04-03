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Сегодня, 19:43

Грэм Поттер отклонил предложение «Лестера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер отказал «Лестеру», который предлагал ему возглавить команду, сообщает TalkSport.

«Лестер» 2 апреля объявил об уходе Брэндана Роджерса с поста главного тренера команды. После этого сообщалось, что клуб может обратиться к Поттеру, которого в этот же день уволили из «Челси», но английский специалист отклонил предложение «лис», поскольку хочет взять перерыв в работе.

После 28 матчей «Лестер» с 25 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Лестер
Грэм Поттер
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