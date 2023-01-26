Грэм Поттер рассказал о намерении сплотить «Челси» во время двухнедельной паузы

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал двухнедельную паузу в расписании матчей клуба. Следующую встречу лондонцы проведут с «Фулхэмом» 4 февраля.

«Мы попытаемся сплотить и объединить команду. У нас появились новые лица и есть небольшое окно. Дело не только в работе на поле, но и во взаимодействии команды как коллектива. Есть кое-что, что мы можем сделать, и мы используем эти две недели, чтобы попытаться сделать это как можно лучше. У нас есть окно с большим количеством игроков здесь, нам нужно создать некоторое единение, понимание, мы должны творчески подходить к тому, как мы это делаем», — цитирует тренера официальный сайт команды.

После 20 туров АПЛ «Челси» набрал 29 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице.