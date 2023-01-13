Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:39

Поттер — болельщикам «Челси»: «Главное, чтобы мы держались вместе»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о болельщиках лондонской команды после поражения от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Конечно, я могу понять, что фанаты разочарованы тем, что мы проиграли. Это нормально, я подошел и похлопал им, потому что ценю их поддержку. Это нелегко. Мы страдаем, они страдают, поэтому мы сочувствуем им и чувствуем их разочарование. Думаю, что важно, чтобы мы держались вместе и старались пережить этот трудный период, потому что это действительно сложный период», — приводит слова Поттера пресс-служба «Челси».

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков за 18 туров.

Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
Грэм Поттер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ
Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Беллингем, Гави и Педри попали в символическую сборную лучших молодых игроков 2022 года по версии IFFHS