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Сегодня, 13:35

Поттер — о тратах «Чесли» зимой: «Завидовать плохо. Каждый хотел бы оказаться на моем месте»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о тратах лондонской команды в зимнее трансферное окно.

Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп и тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказывались о тратах «Челси» в этом сезоне.

«Завидовать плохо. Я никогда никому не завидовал. Я старался работать и показывать максимум в имеющихся обстоятельствах. Лучше сравнивать свои достижения в настоящем с тем, чего вы добивались прошлом, а не думать о других, потому что вы не знаете контекста ситуации. Я понимаю, что таков мир, в котором мы живем. Все нормально. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте», — приводит слова Поттера The Sun.

«Челси» потратил в зимнее трансферное окно 392,5 миллиона евро.

Переход полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонскую команду стал самым дорогим в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.

«Челси» идет на 9-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 21 тура.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Юрген Клопп
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