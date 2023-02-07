Поттер — о тратах «Чесли» зимой: «Завидовать плохо. Каждый хотел бы оказаться на моем месте»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о тратах лондонской команды в зимнее трансферное окно.

Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп и тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказывались о тратах «Челси» в этом сезоне.

«Завидовать плохо. Я никогда никому не завидовал. Я старался работать и показывать максимум в имеющихся обстоятельствах. Лучше сравнивать свои достижения в настоящем с тем, чего вы добивались прошлом, а не думать о других, потому что вы не знаете контекста ситуации. Я понимаю, что таков мир, в котором мы живем. Все нормально. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте», — приводит слова Поттера The Sun.

«Челси» потратил в зимнее трансферное окно 392,5 миллиона евро.

Переход полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в лондонскую команду стал самым дорогим в истории английского футбола. Аргентинца подписали за 121 миллион евро.

«Челси» идет на 9-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 21 тура.