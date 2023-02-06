Сунесс: «Думаю, что Кейн побьет рекорд Ширера по голам в АПЛ»

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс рассказал, что думает о нападающем «Тоттенхэма» Гарри Кейне. Футболист стал автором победного гола и лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор», опередив по этому показателю легендарного Джимми Гривза.

«Думаю, статистика будет определять его наследие. Он уже там, наверху, с другими крутыми парнями. Для меня Алан Ширер был лучшим английским нападающим, и я все еще думаю, что Гарри побьет его рекорд в премьер-лиге (260 голов)», — цитирует Сунесса BBC.