Грэм Сунесс заявил, что Джеймс Мэддисон намного лучше Беллингема

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс сравнил полузащитника «Тоттенхэма» Джеймса Мэддисона и хавбека «Реала» Джуда Беллингема.

Сунесс считает, что Мэддисон и Беллингем должны вместе играть в стартовом составе сборной Англии.

«Я большой поклонник Джеймса Мэддисона, я думаю, что в этой полузащите есть место для Мэддисона и Беллингема.

Это команда, которая должна выигрывать трофеи. Если вы посмотрите на показатели Мэддисона, его статистику, забитые голы и созданные моменты, вы сравните его с Беллингемом, он превосходит Беллингема во всех атакующих показателях, он намного лучше Беллингема в создании моментов и забивании голов», – приводит слова Сунесса Goal.

Сборная Англии 12 сентября в товарищеском матче обыграла Шотландию (3:1). Беллингем вышел в стартовом составе и отличился голом и результативной передачей. Мэддисон провел весь матч на скамейке запасных.