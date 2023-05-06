Грилиш: «Я чувствую, что я важен для «Манчестер Сити», тренер мне доверяет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился впечатлениями от выступлений за клуб.

«Сейчас главное — я чувствую, что я важен, — цитирует Goal Грилиша. — Я чувствую, что тренер действительно мне доверяет. Матч с «Фулхэмом» (2:1) в прошлые выходные был не лучшим для меня. Но Пеп поддерживал меня, доверял мне. Так что я шел домой и чувствовал себя счастливым. Это то, о чем я мечтал. Играть за такую потрясающую команду в такое важное время».

Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с лета 2021 года. Срок контракта 27-летнего англичанина с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Грилиш провел за «горожан» 45 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.