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4 апреля, 01:17

Грилиш посвятил гол в ворота «Лестера» своему брату, умершему 25 лет назад

Евгений Козинов
Корреспондент
Джек Грилиш.
Фото AFP
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш посвятил свой первый гол в АПЛ за 16 месяцев своему младшему брату Килану, который умер 25 лет назад. Он забил на 2-й минуте матча с «Лестером» (2:0).

«Сегодня 25 лет, как ушел из жизни мой младший брат. Это тяжелый день для семьи. Мои мама и папа были на стадионе, поэтому забить гол и победить было великолепно», — приводит BBC Грилиша.

Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола отметил, что не знал о годовщине, но отдал дань сострадательной натуре Грилиша. У 29-летнего футболиста есть 21-летняя сестра Холли, у которой церебральный паралич.

«Я этого не знал и не могу себе представить, как тяжело может быть с мамой, папой и сестрой. Хорошо, что они чтят его память в этот день. Хотя уверен, что они вспоминают его каждый день», — сказал Гвардиола.

Джек Грилиш
Футбол
ФК Манчестер Сити
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