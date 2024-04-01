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Сегодня, 13:24

Грилиш рассказал об ожиданиях от концовки сезона АПЛ

Виктория Кравченко
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Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, чего ждет от решающей части сезона чемпионата Англии.

«Я тренировался почти на протяжение всей международной паузы без выходных. Нас ждут два матча против «Реала», игры против «Челси» и «Астон Виллы». Надеюсь, я смог помочь команде и тренеру. Хочу осчастливить болельщиков в последние два месяца сезона», — сказал Грилиш в интервью сайту «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» вышел на первое место турнирной таблицы АПЛ, набрав 67 очков. Следом идет «Арсенал» (65) и «Манчестер Сити» (64).

Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
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