Грилиш рассказал, с какими сложностями столкнулся «Манчестер Сити» в игре с «Тоттенхэмом»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
«У «Тоттенхэма» было пять защитников, так что было сложно. Они любят сдваиваться, поэтому вингеру сложно играть в данной ситуации, но во втором тайме стало попроще. Оборонительные функции необходимы вингеру, как и тот подкат против Сона. Он очень хорошо отрывается. Могло случиться все, что угодно, но, к счастью, все обошлось», — цитирует BBC Грилиша.
«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.
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Основные источники исследования