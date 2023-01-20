Грилиш рассказал, с какими сложностями столкнулся «Манчестер Сити» в игре с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Англии.

«У «Тоттенхэма» было пять защитников, так что было сложно. Они любят сдваиваться, поэтому вингеру сложно играть в данной ситуации, но во втором тайме стало попроще. Оборонительные функции необходимы вингеру, как и тот подкат против Сона. Он очень хорошо отрывается. Могло случиться все, что угодно, но, к счастью, все обошлось», — цитирует BBC Грилиша.

«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.