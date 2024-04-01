Грилиш: «Всегда удивлялся, почему болельщики соперников меня освистывают»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что не понимает свиста в свою сторону болельщиков соперника.

«Меня всегда удивляло, почему фанаты соперников меня освистывают. Моя мама часто спрашивает меня об этом. А я не знаю причину. В каждом гостевом матче трибуны свистят в мой адрес, но я не знаю почему. Я стараюсь воспринимать это как комплимент», — цитирует Грилиша журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 15 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. «Сити» идет на третьем месте в турнирной таблице.