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Грилиш: «Всегда удивлялся, почему болельщики соперников меня освистывают»

Виктория Кравченко
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Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что не понимает свиста в свою сторону болельщиков соперника.

«Меня всегда удивляло, почему фанаты соперников меня освистывают. Моя мама часто спрашивает меня об этом. А я не знаю причину. В каждом гостевом матче трибуны свистят в мой адрес, но я не знаю почему. Я стараюсь воспринимать это как комплимент», — цитирует Грилиша журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 15 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. «Сити» идет на третьем месте в турнирной таблице.

Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
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