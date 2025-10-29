Видео
29 октября, 00:54

«Брентфорд» разгромил «Гримсби» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

«Брентфорд» на выезде разгромил «Гримсби» в матче четвертого раунда Кубка английской лиги — 5:0.

У гостей забили Матиас Йенсен, Кин Льюис-Поттер, Рис Нелсон, Фабиу Карвалью и Натан Коллинз.

Кубок английской лиги. 1/8 финала.
28 октября, 22:45. Blundell Park (Клиторпс)
Гримсби Таун
0:5
Брентфорд

В других матчах вечера «Фулхэм» на выезде обыграл «Уикомб» (1:1, пенальти — 5:4), а «Кардифф» в гостях победил «Рексхэм» (2:1).

Кубок английской лиги. 1/8 финала.
28 октября, 22:45. Adams Park (Уикомб)
Уикомб Уондерерс
1:1
Фулхэм
Кубок английской лиги. 1/8 финала.
28 октября, 23:00. Racecourse Ground (Рексем)
Рексем
1:2
Кардифф Сити

«Брентфорд», «Фулхэм» и «Кардифф» стали первыми четвертьфиналистами Кубка английской лиги.

В среду, 29 октября, пройдут матчи четвертого раунда «Арсенал» — «Брайтон», «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас», «Суонси» — «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» — «Челси», «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Жеребьевка четвертьфинала Кубка английской лиги также пройдет 29 октября.

