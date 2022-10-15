Гринвуд арестован за несоблюдение условий освобождения под залог

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд арестован по подозрению в нарушении условий своего освобождения под залог. Об этом сообщает The Sun.
По сообщению источника Гринвуд, который был освобожден под залог в начале февраля, был задержан 15 октября по подозрению в контактах со своей бывшей девушкой Гарриет Робсон.
21-летний футболист ожидает суда по делу об обвинениях в изнасиловании, нападении и угрозах убийства в отношении Робсон.
Гринвуд отстранен от работы в команде, но продолжает получать зарплату, которая, по информации СМИ, составляет около 75 тысяч фунтов в неделю.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования