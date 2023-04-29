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Сегодня, 14:13

Гринвуд сообщил окружению, что его карьера в «Манчестер Юнайтед» закончена

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд рассказал своему окружению, что больше не сыграет за «красных дьяволов», сообщает The Sun со ссылкой на источник.

«Мэйсон считает, что его карьера в «Манчестер Юнайтед» закончена. Он находится дома в подавленном состоянии, он очень расстроен. Он хочет вернуться в футбол, но понимает, что его ситуация очень сложная и вина за все происходящее лежит на нем самом. Гринвуд полон решимости снова играть в футбол, но не думает, что когда-нибудь снова наденет футболку «Манчестер Юнайтед», — заявили источник.

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан, после того как в соцсетях появились фотографии, которые были размещены бывшей девушкой Гринвуда. Пострадавшая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога — он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

2 февраля стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыло дело об обвинении футболиста.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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